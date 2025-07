Pennywise' største mareritt blir virkelighet i Kill Giggles

Pennywise Pennywise er utvilsomt en av de mest berømte klovnene som finnes, og skapningen har terrorisert mange opp gjennom årene, enten det har vært i skriftlig eller filmatisert form. Men Pennywise ville være nederst i næringskjeden hvis den dukket opp i Lionsgates neste vanvittige B-film.

Filmen er kjent som Kill Giggles, og handler om psykopaten Tommy, som etter å ha utviklet et alvorlig tilfelle av coulrofobi bestemmer seg for å gå på drapsturné, spesielt rettet mot klovner som han oppfatter som forskrudde og avskyelige monstre. Ting blir imidlertid spesielt forvirrende for Tommy når han får vite at faren til kjæresten hans også er en klovn, den som regnes som den skumleste av dem alle, nemlig den titulære Giggles.

Kill Giggles vil debutere utelukkende som en digital og on demand-film fra og med 26. august, noe som betyr at du vil kunne se den hjemme fra ditt eget hjem neste måned. Du kan se traileren allerede nedenfor, samt sammendraget.

"Tommy ble ikke født som psykopat, men en forferdelig ting har fått ham til å forfølge en livslang drapsserie. Tommy trigges av de sminkede monstrene - klovnene. Jakten hans begrenser seg ikke til en eneste narr, og han gir seg ikke før han har drept alle klovner på jorden. Da han forelsker seg i Eve, tar livet en vidunderlig vending, og livet synes verdt å leve igjen - helt til han oppdager at faren til hans nye kjæreste er den mest skremmende klovnen av alle."