Et av de mest unike spillene som ble avslørt under Xbox & Bethesda Games Showcase var Obsidians mystiske Pentiment, et middelaldermysterie hvor du skal løse en rekke...

Obsidian jobber på Avowed, Grounded og i prinsippet på The Outer Worlds 2, men i går avslørte de også Pentiment, et spill som flere ganger har blitt lekket og kom dermed...

Fallout: New Vegas-skapernes neste spill avslørt før planlagt

den 11 november 2021 klokken 16:56 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Vi visste allerede at Fallout: New Vegas- og The Outer Worlds-utviklerne i Obsidian er travelt opptatt med både The Elder Scrolls V: Skyrim-lignende Avowed, Grounded og...