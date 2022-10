Pentiment kjører i 4K og 60 bilder i sekundet på Xbox Series X

HQ

Det neste rollespillet fra Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity II: Deadfire, The Outer Worlds) ser ikke ut som noen av deres tidligere verk, men er inspirert av middelaldermalerier og utspiller seg på 1500-tallet der du må løse et mordmysterium i Bayern og bestemme hvem som skal straffes.

Pentiment utgis 15. november på PC og Xbox (også inkludert med Game Pass), og nå har regissør Josh Sawyer delt informasjon om hva vi kan forvente av konsollversjonene. Det viser seg at Xbox Series S-spillere kan se frem til en spillopplevelse i 1440p og 60 bilder i sekundet, mens Xbox Series X-spillere kan nyte det hele i 4K og 60 bilder i sekundet. Xbox One-spillere må derimot nøye seg med akseptable 1080p og 60 bilder i sekundet (som imidlertid kan falle i enkelte scener).