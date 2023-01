Pentiments narrativ-designer Zoe Franznick jobber nå med Avowed

HQ

Obsidian Entertainments Pentiment ble en uventet stor suksess i fjor blant både kritikere og spillere, som satte pris på den velskrevne og realistiske middelalderhistorie, alt pakket inn i en tidstypisk presentasjon. Spillet ble utviklet av et lite team på 13 personer, hvorav en av dem var narrativ-designer Zoe Franznick.

Nå har en observant Twitter-bruker notert at hun har gått videre, og i dag jobber hun ifølge sin LinkedIn-profil på Avowed, spillet som en gang ble kalt en The Elder Scrolls-utfordrer. Totalt har Avowed over ti narrativ-designere for øyeblikket, noe som forhåpentligvis gir en innholdsrik historie med mange sideoppdrag og ting å bryne seg på.

Når vi faktisk får se Avowed gjenstår å se. Det ble annonsert for nesten tre år siden som et av de første spillene til Xbox Series X, men siden har vi ikke hørt noe. Zoe Franznicks nye oppdrag tyder imidlertid på at arbeidet går fremover.