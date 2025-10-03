People Can Flys nyeste prosjekt er et overlevelseseventyrskytespill som er ute i Early Access

People Can Fly er en ganske velkjent utvikler, da det polske studioet gjennom årene enten har skapt eller hjulpet til med å levere Painkiller, Gears of War, Bulletstorm, Fortnite og Outriders. I fremtiden vender teamet tilbake til Gears of War for å hjelpe til med produksjonen av Gears of War: E-Day, men det er ikke alt de har i støbeskeen.

Nylig lanserte People Can Fly overlevelseseventyret Lost Rift i Early Access på PC. Dette er et spill der opptil fem spillere får i oppgave å bygge opp en base og gjennomføre krevende utvinningsekspedisjoner i en PvPvE-verden der det er mye som er ute etter å ta deg.

Det finnes byggemekanikker som gjenspeiler overlevelsessjangeren og førstepersons actionspill der våpen, buer og andre verktøy brukes til å avverge dyreliv, ville NPC-er, andre spillere og til og med overnaturlige farer... Og alt dette skjer i en verden som er hjemsøkt av uvær som orkaner, lynnedslag og branner. Det sier seg selv at overlevelse ikke er en dans på roser.

Siden Lost Rift nå er tilgjengelig i Early Access, kan du hoppe inn i spillet i dag, og for å få en smakebit av hva det byr på, kan du sjekke ut lanseringstraileren nedenfor.