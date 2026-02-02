People of Note avslører full stemmeskuespill og Nintendo Switch 2-lansering

HQ

People of NoteDet kommende musikalske RPG-spillet fra Iridium Studios og Annapurna Interactive har avslørt sin fulle stemmegjengivelse, samt en Nintendo Switch 2-versjon som kommer sammen med PC-, Xbox Series X / S- og PS5-versjonene av spillet.

I den nye traileren, som du kan se nedenfor, ser vi hvordan hovedpersonen Cadence prøver å rekruttere den gammeldagse rockestjernen Fret til bandet sitt. Cadence spilles av Monster Hunter: Rise og Hyrule Warriors: Age of Imprisonment-stjernen Heather Gonzalez (med LEXXE som sangstemme), mens Fret blir portrettert av Jason Charles Miller.

Erika Ishii fra Ghost of Yotei er med i rollebesetningen, sammen med Debra Wilson, Mansa "Wakil" Wakili, Marwan Salama, Alex Boniello, Joe Ziega, Griffin Burns, Erica Lindbeck, Sean Kenin Elias-Reyes, med flere.

People of Note Serien skal etter planen lanseres en gang i 2026.