Pep Guardiola forklarer sitt "hektiske" samspill med keeper Ortega etter å ha sluppet inn to mål på ti minutter

Manchester City får ikke bukt med rekken av dårlige resultater og uflaks. Etter to strake seire i Premier League, og til og med en 8-0-seier over tredjedivisjonslaget Salford i FA-cupen, fant Guardiola seg selv med den triste virkeligheten denne sesongen: fra 2-0 i det 80. minutt mot Brenftford, til 2-2 i det 92.

Phil Foden scoret to ganger, men Brentford, som ligger på tiendeplass i Premier League, svarte med to mål av Yoane Wissa og Christian Norgaard. Stefan Ortega, som gjorde seg fortjent til å være førstekeeper i Manchester City etter Ederson, måtte tåle to smeller. Guardiola har imidlertid bare gode ting å si om ham... til tross for en viral video av den katalanske treneren som blir for emosjonell.

Optus Sport la ut en video av Guardiola som snakket veldig overstrømmende til Ortega, klemte ham, ristet ham og ropte. De forsto det slik at Guardiola var rasende på ham, mens Guardiola i virkeligheten prøvde å muntre ham opp, fordi han hadde dårlig samvittighet etter å ha sluppet inn to mål.

Det var i hvert fall det han sa på pressekonferansen etter kampen, da han ble spurt om hva han diskuterte med spillerne, Ortega og også Gyardiol, rett etter sluttsignalet. "Hvor bra han spilte. Han spilte en utrolig kamp, jeg var fornøyd. Det samme med Ortega, jeg sa hvor bra han spilte, i samspillet med ballen, hvor bra han passet til Erling, jeg er glad og fornøyd, spesielt med disse to spillerne."