Pepe Larraz om utfordringene ved å illustrere Spider-Man: "Det er veldig viktig at du får kontakt med Peter"

I det siste har det vært mange diskusjoner om hvem som er de tre store i tegneserieverdenen. Lenge så det ut til at fansen var enige om at det var DCs ledende trio Superman, Batman og Wonder Woman, men i løpet av de siste par tiårene har Marvel vokst på en måte som DC ikke har gjort på mainstreamområdet, så mye at vi i dag ofte ser at Wonder Woman mister sin plass i dette panteon til fordel for Spider-Man.

Det sier seg selv at Spider-Man er større og viktigere enn han noen gang har vært, så hva er det som skal til for å utvide historien om denne figuren, og hva er noen av utfordringene forfattere og tegnere må navigere i når de introduserer nye fortellinger med nettslyngen i hovedrollen?

Vi snakket nylig med tegneren Pepe Larraz på San Diego Comic Con Malaga, hvor vi spurte ham om The Amazing Spider-Man -serien han er en del av, og om spørsmålet ovenfor.

"Min erfaring med Spider-Man er den vanskeligste serien fra House of Ideas for meg," Larraz begynner. "Spesielt for meg, fordi det er komplisert, ikke bare måten han beveger seg på, men ikke bare må du være veldig ansvarlig for karakterens følelser. Det er veldig viktig at du får kontakt med Peter, så det er veldig viktig å være fokusert på den delen. Jeg mener, det er ikke Spider-Mans problemer, det er Peters problemer, og så tar han med seg disse problemene inn i Spider-Man-livet sitt.

"Og jeg er så heldig å ha Joe Kelly til å skrive manuset, for Joe er fantastisk til å skrive denne typen manus. Jeg mener, det er manus med følelser som virkelig betyr noe, som berører deg på et dypt nivå, på et personlig plan. Og det er det han har gjort i seriens første del. Jeg synes den er veldig vakker, med noen historier om Peter i en veldig ung alder. Og jeg tror du kommer til å like den."

Kelly og Larraz' The Amazing Spider-Man -serie startet tidligere i år, og innen utgangen av 2025 vil den ha presentert sitt 17. nummer. Den følger en Peter Parker som forsøker å balansere livet som mann og helt igjen, og ser hvordan han navigerer i en verden der mange av hans største fiender har forsvunnet og nå opererer bak kulissene.

