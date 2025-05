Pepe Reina annonserer at han legger opp som profesjonell fotballspiller

HQ

Pepe Reina, en av de mest legendariske målvaktene for det spanske landslaget, trekker seg tilbake, selv om han ikke er spesielt kjent for sine redninger, i det minste med La Roja. Alle i Spania kjenner ham for hans bidrag til gruppen, som en nøkkelfaktor for å opprettholde en god atmosfære i garderoben, uten noen gang å være førstevalget i mål. Nå annonserer VM-vinneren og den doble europamesteren med Spania at han legger opp som fotballspiller i en alder av 42 år etter 26 sesonger som profesjonell.

I et intervju med Movistar+ kunngjorde han at han avslutter karrieren. "Det er slutten på en veldig vakker karriere, et veldig innholdsrikt liv, jeg føler meg veldig heldig for det jeg har gjennomlevd, det har vært mange år... Jeg hadde ikke forventet det, men jeg tror tiden er inne, og jeg ønsker å avslutte her." Den gode nyheten er at Reina fortsatt vil bli knyttet til fotball i Villarreal, som har tilbudt ham å trene ungdomslaget deres neste sesong.

Keeperen spilte for øyeblikket for Como 1907, som nylig rykket opp til Serie A og ble trent av landsmannen Cesc Fábregas, og som klarte å holde seg i den øverste divisjonen med en sterk tiendeplass i Serie A etter opprykket i fjor. "Jeg hadde mer å tilby, og dette året har vært det året som har fått meg til å innse at jeg nå er tom, i den forstand at jeg ikke lenger kan tilby mer til fotballen fra denne posisjonen," la Reina til.

Han debuterte i FC Barcelona i 2000 og forlater klubben med en misunnelsesverdig merittliste for mange, med ni titler, inkludert verdensmesterskapet i 2010 og to europamesterskap i 2008 og 2012, i tillegg til titler med klubbene sine, deriblant en Bundesliga med Bayern München, en italiensk cup med Napoli og en FA-cup med Liverpool. Han har imidlertid ikke fullført Champions League, der han tapte finalen i 2007 mot Milan.

I tillegg til å være en stor keeper i viktige europeiske lag, vil han bli husket for sin karisma og nøkkelrolle i Spanias suksesser.