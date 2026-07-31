Peppa Pig-kopien Wolfoo skal fjernes fra alle plattformer etter en opphavsrettsstrid

Wolfoo, en vietnamesisk tegneserie som skildrer livet til en ung ulv og hans familie, skal få alt innholdet sitt fjernet fra alle plattformer på grunn av en opphavsrettsstrid med Peppa Pig. Dette kommer etter at det ble avdekket at Wolfoos skaper, SConnect, hadde brukt lyd fra Peppa Pig i sine videoer.

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Wolfoo har fått hundrevis av millioner visninger på YouTube og andre plattformer, med over 13 millioner abonnenter på videodelingsplattformen. Hasbro, eieren av Peppa Pig, saksøkte SConnect for brudd på opphavsretten etter at det ble oppdaget at korte lydklipp fra Peppa Pig ble brukt i Wolfoo-episoder. Peppa som sier ord som «hooray» hadde blitt brukt i Wolfoo-tegneserien.

Hasbro tok opprinnelig rettslige skritt mot SConnect allerede i 2022, ifølge BBC News. Denne uken avsa en dommer ved en høyesterett i London en kjennelse til fordel for Hasbro, og fastslo at lydklippene faktisk stammet fra Peppa Pig. «Kopieringen var omfattende og tilsynelatende utbredt, i hvert fall når det gjelder de engelskspråklige Wolfoo-videoene,» fastslo dommeren.

SConnect opplyste at alle de rettighetskrenkende videoene var fjernet, men dommeren påpekte at mange av dem ganske enkelt var flyttet til en annen kanal. Dessuten kan SConnects påstand om at alle nye lyder ble produsert internt, motbevises.