Percy Jackson and the Olympians Arbeidet med sesong 2 går fremover

HQ

Vanligvis ville showrunnerne ventet til en andre sesong av serien deres hadde fått grønt lys før de begynte å jobbe, men det høres ut som om hjernene bak Percy Jackson and the Olympians allerede er i full gang.

Ifølge et nylig intervju med Variety sier co-showrunner Dan Shotz at seriens andre sesong gjør store fremskritt. "Det er en bevissthet hos alle om at etterspørselen etter serien tyder på at vi nok ikke bør slutte å lage den", sier seriens medskaper og medprogramleder Jon Steinberg.

Percy Jackson and the Olympians har nettopp avsluttet sin første sesong, som har fått en varm mottakelse fra fans og kritikere. Forhåpentligvis trenger vi ikke vente for lenge på neste kapittel i filmatiseringen av Rick Riordans originalverk.