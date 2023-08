Percy Jackson and the Olympians satt til desember

Disney har endelig kunngjort når TV-serien Percy Jackson and the Olympians får premiere på Disney+. Serien, som er basert på bøkene til Rick Riordan, skal starte en ny æra av guder og mennesker 20. desember 2023.

Vi blir fortalt at serien starter på denne datoen, og at det deretter kommer nye episoder hver uke. Når det gjelder hva historien skal handle om, vil den ta for seg hendelsene som ble filmatisert på 2010-tallet Percy Jackson and the Olympians: The Lightning Thief, der Walker Scobells Percy må finne Zevs' stjålne tordenkile for å hindre gudene i å bryte ut i krig.

Selv om vi fortsatt venter på en fullstendig trailer for serien, har vi allerede sluppet en teaser-trailer, som du kan se i sin helhet nedenfor.