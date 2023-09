Percy Jackson and the Olympians traileren gir oss det første blikket på Lance Reddicks Zeus

HQ

Vi har lenge visst at Disney har jobbet med en ny live-action-filmatisering av Percy Jackson and the Olympians. Vi vet at serien vil ha premiere i slutten av 2023, nærmere bestemt 20. desember. Nå kan vi også si at vi har sett et glimt av serien, ettersom Disney+ har publisert en teaser-trailer.

I klippet får vi se mange kjente scener og øyeblikk som de som har lest bøkene eller sett de tidligere filmatiseringene vil kjenne igjen, blant annet Percy som blir angrepet av harpyien på museet og minotauren som jakter på ham på reisen til Camp Half-blood. Det ser selvsagt ut til at vi får nok en velkjent filmatisering her.

I tillegg får vi se et første blikk på avdøde Lance Reddicks Zeus, og vi får også vite at serien vil ha premiere med to episoder rett før jul. Se den nye traileren nedenfor.