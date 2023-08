Persona 3 Reload gir oss det første innblikket i Tartarus i ny trailer

HQ

Persona 3 Reload har nettopp sluppet sin utvidede trailer, som inneholder noen nye scener kombinert med det vi så da spillet først ble annonsert.

Det er ganske merkelig å kalle dette en utvidet trailer med tanke på at den bare varer i underkant av to minutter, men vi får likevel noen nye ting å glede oss over, som et nytt blikk på Tartarus mens bakgrunnsstemmen forteller oss om eksperimentene rundt Dark Hour.

Spillet skal lanseres tidlig i 2024, noe traileren bekrefter. For fans av originalen og Persona-serien virker dette som en tittel du ikke vil gå glipp av. Se traileren nedenfor: