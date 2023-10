HQ

Å redde verden krever mye energi, og noen ganger er det bare hyggelig å gjøre noe sammen med vennene sine. Det er her Iwatodai Dorm kommer til nytte i Persona 3 Reload, for her er det mye man kan gjøre for å roe ned. Fra å "kose seg med en god bok til å dyrke en hage med vennene dine".

Og det er nettopp dette den nyeste traileren handler om. Persona 3 Reload lanseres 2. februar til PC, PlayStation og Xbox (det er også inkludert i Game Pass fra dag 1) - og du kan se videoen nedenfor.