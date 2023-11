Persona 3 Reload-trailer introduserer Ken Amada

HQ

Persona 3 Reload ble annonsert under Xbox Games Showcase i juni. Det er en nyinnspilling av det originale Persona 3 og lar oss bli med i Specialized Extracurricular Execution Squad for å bekjempe monstre, dra på finurlige eventyr og mingle med et stort ensemble av minneverdige karakterer.

Selv om det fortsatt er over to måneder til lanseringen har Atlus begynt å forberede oss på hva som kommer til å skje med flere videoer om ulike aspekter av spillet. I dag er tiden kommet for å bli kjent med det yngste medlemmet av SEES: Ken Amada (med Justine Lees stemme i den engelske versjonen og Megumi Ogatas i den japanske).

Han har fått en fyldig trailer som viser både personligheten og kampstilen hans, og du kan se den nedenfor. Persona 3 Reload lanseres 2. februar til PC, PlayStation og Xbox. Det er også inkludert i Game Pass fra dag 1.