Persona 4: Golden har blitt spilt av 500.000 på PC

Atlus hadde gode nyheter å dele denne helgen. Shigenori Soejima, Lead Character Designer for den Japanske utgiverens kjente kunst-team, har nylig tegnet et bilde av Persona 4: Golden etter at den nylanserte PC-versjonen har vist seg å være meget populær på Steam. Atlus har nylig annonsert at 500.000 spillere har kjøpt PC-utgaven av Persona 4: Golden i løpet av spillets første måned på plattformen. En fin måte å feire Persona 4 sitt 10 årsjubileum, som var den 10. juli.

