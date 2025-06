Persona 4 Revival vekker det klassiske JRPG-spillet til live igjen

HQ

Den elskede Inaba-fortellingen kommer tilbake, og etter måneder med spekulasjoner har vi endelig bekreftelse: en nyinnspilling av Persona 4 er i arbeid, nå kjent som Revival. Oppdateringen ser ut til å være en fullskala nyinnspilling i stil med Persona 3 Reload, med modernisert grafikk, et raffinert kampsystem og en jevnere fortellerstruktur - sannsynligvis bygget i Unreal Engine 5, ut fra det som ble vist.

Det er imidlertid svært lite konkret informasjon på dette punktet utover det som ble avslørt i den ekstremt korte teaseren. Hvorvidt de originale stemmeskuespillerne vil gjenta rollene sine, er fortsatt uklart. Vi vet allerede at Yuri Lowenthal, som la stemme til Yosuke, ikke har blitt kontaktet, noe som reiser spørsmålet om det samme gjelder resten av den opprinnelige rollebesetningen.

Kazuhisa Wada, sjefen hos P-Studios, delte følgende uttalelse :

Vi er veldig glade for å kunngjøre utgivelsen av Persona 4 Revival. Vi ser frem til å dele enda mer informasjon når tiden er inne.

Persona 4 har gitt opphav til en rekke spin-off-verk, inkludert TV-anime, Persona 4 Arena™, Persona 4 Arena Ultimax™ og Persona 4: Dancing All Night™, og er en spesiell tittel som har vært en del av Atlus i mange år og har en personlig plass i mitt hjerte. Vi jobber for tiden med dette prosjektet med all vår lidenskap og kjærlighet. Vi er sikre på at dette vil bli et nytt og overraskende produkt for både nykommere og fans som har vært med lenge, og vi gleder oss til å dele det med dere alle.

I tillegg forbereder vi oss aktivt på den fremtidige utviklingen av Persona-serien som studio. Vi jobber hardt for å innfri forventningene til fans over hele verden, og arbeidet vårt går godt fremover. Følg med for flere oppdateringer.

Vi ser frem til din fortsatte støtte til Persona-serien.

Vi må bare vente og se - men nå vet vi i hvert fall at spillet kommer. Og det alene er grunn nok til å feire.

Gleder du deg til Persona 4 Revival?