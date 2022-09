Persona 5 Royal blir tilgjengelig på flere plattformer neste måned og slippes rett på Game Pass

HQ

Persona 5 Royal dukket opp under Microsofts Tokyo Game Show-sending, og det av en veldig god grunn. Det viser seg nemlig at det utgis på PC, PlayStation 5, Switch, Xbox One og Xbox Series 21. oktober, og vil også være inkludert med Game Pass fra dag én.

Persona 5 Royal ble opprinnelig utgitt på PlayStation 4 i slutten av 2019 (mars 2020 utenfor Japan), og snart er det endelig mulig for et bredere publikum å følge Phantom Thieves of Hearts på eventyr i det som regnes som et av de beste japanske rollespillene noensinne. Sjekk ut den nye forhåndsbestillingstraileren nedenfor.