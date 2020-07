Du ser på Annonser

Utvikleren Atlus sine Persona-spill har vært en suksess i lang tid nå, men det femte spillet i serien har virkelig løftet serien til et helt nytt nivå, med salgstall som topper forgjengerne med god margin. Etter Persona 5s suksess bestemte Atlus å lage en utvidet versjon, kalt Persona 5 Royal, som tilføyer nye karakterer, historier og et ekstra semester.

Atlus avslørte nylig hvor suksessfull den utvidede versjonen har vært hittil i et innlegg oversatt av Gematsu, og det er ganske imponerende. Persona 5 Royal har passert 1,4 millioner solgte eksemplarer verden over. Samtidig avslørte de at Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers har passert 480.000 solgte eksemplarer bare i Asia, og forhåpentligvis får vi dette spillet i vesten snart også.