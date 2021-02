Persona 5 Strikers er allerede blant bestselgerne på Steam

Du ser på Annonser

Det ser ut til at PC-spillerne lenge har ventet på lanseringen Persona 5-spinoffen, Persona 5 Strikers, da det allerede er blant bestselgerne på Steam for øyeblikket, og det lanseres ikke engang før i morgen - eller basisspillet i hvert fall. De som har forhåndsbestilt Digital Deluxe Edition har nemlig tidlig adgang.

I dag, mandag 22. februar, ligger spillet på 11. plass på listen, men det lå faktisk blant topp 10 i helgen. Med tanke på at Persona 5 og Persona 5 Royal begge er PlayStation-eksklusive, viser virkelig suksessen på Steam at det finnes en spillerbase for serien utenom også, så kanskje vi en dag får Persona 5 til PC? Man kan jo håpe.

