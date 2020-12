Persona 5 Strikers-trailer avslører norsk februar-lansering

Helt siden Atlus kunngjorde det som da ble kalt Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers har folk lurt på om og når eventuelt musou-spillet vil slippes her til lands. Som...

Mange ble litt skuffede da den etterlengtede Persona 5-lanseringen til Switch viste seg å være musou-spillet persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Det har dog hatt...

I Koei Tecmos seneste finansrapport bekrefter firmaet en planlagt lansering av Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers i Vesten, så nå kan vi være rimelig sikre på at...

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers ser kanskje "bare" ut som en musou-tolkning av serien. Men Atlus begandler spillet som en ordentlig oppfølger og historien kommer...

I en ny Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers-trailer sluppet av Atlus, får vi se gameplay og cutscenes fra en av spillets karakterer, Panther (Ann Takamaki). Fans vil...

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers klart for PS4 og Switch

den 25 april 2019 klokken 15:34 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Da Atlus annonserte at det var to nye Persona 5-spill på vei begynte selvsagt spepkulasjonene å gå om at i alle fall ett av disse ville være en Switch-utgave etter alle...