Persona 5 Tactica er bare 24 gigabyte

HQ

Størrelsen på spillfilene er et problem for mange i denne generasjonen, ettersom SSD-er er ganske dyre og standard lagringsplass på konsollene varierer fra 0,5 til 1 terabyte. Siden mange spill er på over 150 gigabyte betyr det at man ofte må slette og installere titler på nytt.

Heldigvis ser det ut til at det kommende Persona 5 Tactica ikke blir noe problem. Det er nå tilgjengelig som forhåndsinstallasjon til Xbox og veier bare 24,09 gigabyte. Persona 5 Tactica har ofte blitt sammenlignet med Fire Emblem-serien fremfor andre Persona-spill, og tilbyr en mye mer strategisk tilnærming til serien.

Det lanseres 17. november til PC, PlayStation, Switch og Xbox - og er inkludert i Game Pass som en dag 1-tittel.