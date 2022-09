Persona 6 kommer ikke til å bli avslørt under neste måneds Persona-konsert

HQ

Japanske spillstudioer har for vane å avduke nye kapitler i store spillserier når disse feires med storstilte symfoniske konserter. Neste måned skal Persona-serien feires med en konsert i Tokyo kalt Person Super Live P-Sound, hvor musikken fremføres live.

Men dessverre er det ikke her vi kan forvente å høre nyheter om Persona 6, det har Atlus selv bekreftet via Persona Channel:

"Please note that there will be no announcement of new game titles at this live event."

Så det er ennå ikke kjent når de avslører neste kapittel, selv om det har gått seks år siden Persona 5 ble utgitt i Japan.