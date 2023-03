PETA fordømmer Rings of Power-produksjon etter at hest døde

Innspillingen av den andre sesongen av Rings of Power har lidd et tap: en hest. Den firbente skapningen døde tilsynelatende av hjertesvikt under en treningsøkt, ifølge Variety, som skriver at Amazon Studios bekreftet hendelsen lørdag. Som forventet har dyrerettighetsorganisasjonen PETA også fordømt hendelsen, og PETAs visepresident, Lisa Lange, sier at dataanimerte hester kunne ha blitt brukt i stedet:

"Det ser ut til at det å leve under jorden med orkene er en del av avtalen for produsentene av «The Rings of Power», fordi de har muligheten til å bruke CGI, mekaniske rigger og andre humane metoder som ikke ville kjørt sårbare hester i hjel på settet. PETA ber showets skapere - og alle andre produsenter - om å ta på seg et nytt oppdrag uten å bruke noen ekte hester. Hvis de ikke kan unngå å utnytte dyr for sin kunst bør de finne et nytt medium, for ingen ønsker å se en spinoff for TV med tortur som tema."

Skal dyr digitaliseres i filmer og serier for å unngå uheldige og grusomme dødsfall, eller vil dette føre til et dårligere resultat?