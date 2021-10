PETA klager pÃ¥ Far Cry 6

HQ

Gjengen i People for the Ethical Treatment of Animals, bedre kjent som PETA, har med jevne mellomrom en høne å plukke med spillindustrien. Gjennom årenes løp har vi sett dem kritisere Super Mario sin Tanooki-drakt, Blathers-museumet i Animal Crossing: New Horizons og mye mer. Derfor bør det ikke komme som et sjokk at Far Cry 6 nå får gjennomgå.

For ett av minispillene i Far Cry 6 lar oss ha hanekamper i skikkelig Tekken-stil, noe PETA gjør fullstendig klart at de ikke liker:

"Å gjøre om en forferdelig blodsport som hanekamper til en Mortal Kombat-stilaktig videospillkamp er et "far cry" (prøver de faktisk å være morsomme i klagen sin? red.anm.) fra skikkelig innovasjon siden dagens samfunn er sterkt imot å tvinge dyr til å kjempe til døden. Haner brukt i hanekamper utstyres med skarpe tagger som skjærer gjennom kjøtt og bein, noe som fører til forferdelige smerter og dødelige skader. PETA Latino ber Ubisoft om å erstatte dette forkastelige minispillet med et som ikke glorifiserer grusomhet."

Hva synes du? Er PETA inne på noe eller drar de det litt langt?