PETA kritiserer dyrevolden i God of War: Ragnarök

Du må slutte å drepe de digitale dyrene! Det sier PETA som nå krever at Sony Santa Monica legger til en ny spillmodus i God of War: Ragnarök slik at selv dyreelskere kan nyte det mesterlige eventyret. For som mange vet dreper Kratos så mange dyr i løpet av spillet, og selv om de fleste av disse er mytologiske, ønsker dyrevernorganisasjonen å sette en stopper for det.

Dette er langt fra første gang PETA har kritisert et spill, og tidligere har for eksempel Mario og vaskebjørndrakten hans samt Animal Crossing og Far Cry vært i kikkerten deres.

Synes du det skal være mulig å spille God of War uten å skade et eneste dyr, eller blir det for dumt?