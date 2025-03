Peter Dinklage banker opp skurker som The Toxic Avenger i første teaser-trailer

Det har vært en lang og møysommelig reise for den nye versjonen av Troma Entertainments kultklassiker The Toxic Avenger, som vi nå endelig får en smakebit av i en teaser, der vi får se Peter Dinklage svinge sin dødelige mopp i rollen som den ikoniske Toxie.

Traileren utspiller seg på hurtigmatrestauranten Miss Meat, der menyen byr på tvilsomme retter som en uappetittlig tunfisk-taco, en våt burrito og noe som kalles Big Cock. Det rapporteres også om væpnede ekstremister som tar gisler inne i restauranten, før Toxie, bevæpnet med moppen sin, går inn for å konfrontere skurkene.

Grusomt, overdrevet og voldelig. Ganske nøyaktig det vi forventer av alt som faller i skyggen av Troma, med en utpreget Itchy & Scratchy -sensibilitet, ord som filmens regissør, Macon Blair, selv bruker for å beskrive The Toxic Avenger.

Filmen ble en stor suksess på Fantastic Fest, til tross for at den på forhånd var blitt avvist av de fleste distributører og dømt som "umulig" å vise på kino. I tillegg til Dinklage har filmen også Elijah Wood, Julia Davis, Taylour Paige, Kevin Bacon og Jacob Tremblay i hovedrollene. Og ja, The Toxic Avenger vil være ekstremt PG-13, som seg hør og bør, når den kommer på kino 29. august.

Sjekk ut teaseren nedenfor.

Gleder du deg til The Toxic Avenger?