Peter Dinklage vekker Poirot til live i denne nye filmatiseringen av Agatha Christies klassiske mysterium

I en ny tolkning av Agatha Christies første krimroman, The Mysterious Affair at Styles, tar Peter Dinklage på seg den ikoniske rollen som detektiven Hercule Poirot. Denne lydfilmatiseringen, som ble lansert globalt for bare noen få dager siden, er et stort samarbeid mellom Audible og Agatha Christie Limited.

Dinklage gir en unik og fengslende tilnærming til Poirot, den belgiske detektiven hvis skarpe hjerne har fascinert lesere i flere tiår. Han får selskap av Himesh Patel (kjent fra Yesterday), som spiller Captain Hastings, Poirots trofaste følgesvenn, samt et talentfullt ensemble bestående av Harriet Walter (kjent fra Succession) som Emily Inglethorp, Jessica Gunning (fra Baby Reindeer) som Evie Howard og Rob Delaney (fra Catastrophe) som Alfred Inglethorp.

The Mysterious Affair at Styles utspiller seg i etterdønningene av første verdenskrig, og følger Captain Hastings mens han kommer seg på Styles Court, bare for å bli innblandet i etterforskningen av mordet på Emily Inglethorp. Familien er under mistanke, og Hastings tar Poirots briljante hjerne i bruk for å løse saken.

Denne nye filmatiseringen byr på nyskapende Dolby Atmos-lyd, originalmusikk av skuespilleren og musikeren Johnny Flynn og ekspertlyddesign av John Wakefield. Produksjonen er regissert av Alice Lowe (kjent for Prevenge), og byr på en dynamisk og oppslukende lytteopplevelse som blander klassisk historiefortelling med moderne lydteknologi.

Du kan nå lytte til den nye filmatiseringen av Agatha Christies første roman på Audible.