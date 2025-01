Peter Jackson kårer sin favorittfilm fra Ringenes Herre

HQ

Peter Jackson avslørte nylig sin favorittfilm i Ringenes Herre-trilogien, og det vil kanskje overraske noen fans. I en nylig samtale med Letterboxd utpekte Jackson De to tårnene som sitt førstevalg, selv om han innrømmet at hans preferanse kunne endre seg ved et gjensyn.

Selv om De to tårnene utvilsomt er en sterk film i sagaen, vil mange fans kanskje hevde at enten Ringens brödraskap eller Kongen vender tilbake burde ta kronen. Hvis vi ser på IMDb-rangeringen, ser vi faktisk at den er den laveste av de tre, med Ringens fellesskap på 8,9, De to tårnene på 8,8 og Kongen vender tilbake på 9,0.

Selvfølgelig varierer personlige preferanser, og det finnes ikke noe galt svar her. Til syvende og sist utgjør alle tre filmene en storslått helhet som har etterlatt seg en varig arv. Hva synes du - er du enig i Jacksons valg, eller har du din egen favoritt?