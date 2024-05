Peter Jackson trodde Hobbiten-stjernen var blakk da han så sverdet sitt til salgs

Peter Jackson trakk en gang Richard Armitage - skuespilleren som spilte Thorin Eikeskjold i Hobbiten-filmene - til side for å spørre om han var blakk og trengte penger. Jackson hadde oppdaget at Armitages sverd Orcrist var til salgs på internett.

Armitage forklarte hele episoden til Total Film (via GamesRadar). "Jeg forventet bare ikke å få det originale sverdet fra innspillingen", sa han, og forklarte hvorfor han holder Orcrist så høyt. "Jeg hadde det faktisk innelåst, men så ble det stjålet, og noen prøvde å selge det."

"Peter [Jackson] trakk meg til side og sa: 'Er du i pengenød?' Jeg bare: 'Hva snakker du om?' Han sa: 'Sverdet ditt er til salgs på nettet. Så jeg måtte gå gjennom hele denne greia med å involvere politiet, men vi fikk sverdet tilbake. Nå står det på en hylle på et veldig synlig sted."

Det er godt å vite at det endte opp der det hørte hjemme, men det er interessant at Jackson oppdaget at sverdet var til salgs. Vi er sikre på at Thorins forfedre ikke ville vært så glade for å se sverdet hans stjålet i et innelåst lager, men som enhver god dverg ga Armitage seg ikke før han hadde fått tilbake det som var hans.