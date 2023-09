Peter Molyneux angrer på alle gangene han har hypet opp spill.

HQ

Peter Molyneux er et av de største navnene i spillverdenen, og har blant annet gitt oss den anerkjente RPG-serien Fable og jobbet med klassikere som Dungeon Keeper og Populous. Han er også kjent for å være ekstremt lidenskapelig opptatt av spillene han lager, noe som har ført til en del kritikk.

I My Perfect Console-podcasten ønsket Molyneux å klargjøre hva han mente om å ha overhypet sine tidligere spill. Han angrer på det han sa, og ønsker at han kunne ha håndtert det annerledes. "Det jeg burde ha sagt i hvert eneste intervju, var 'Hør her, alt jeg sier, ta det med en klype salt'", sa han. "Det var forferdelig, og jeg angrer enormtpå det. "

"Jeg tenkte at jeg designet spillet mens jeg snakket med pressen. I dagens verden er det helt vanvittig."

Men han mener likevel at det fantes en tid og et sted for å hype opp spill, spesielt den gang utviklerne ikke var like åpne som de er nå. "Som med alle uferdige prosjekter skjer det ofte endringer i utviklingsprosessen, og jeg tror folk misforsto det som løfter om nye funksjoner i spillet. Muligheten til å snakke åpent og ærlig om designprosessen var rett og slett ikke som den var."

Synes du utviklere bør være mer forsiktige med hvordan de reklamerer for spillene sine?