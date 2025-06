Peter Molyneux sier han er i "finpussingsfasen" for spillet Masters of Albion

HQ

I fjor gikk bransjelegenden Peter Molyneux på scenen på Gamescom for å kunngjøre sitt nyeste prosjekt. Molyneux vendte tilbake til Albion- og gudespillverdenen, og viste frem Masters of Albion, som så ut til å være akkurat så detaljert og sprøtt som man kunne forvente av Molyneux og de andre veteranene hos 22cans.

Da vi i Gamereactor snakket med han på Nordic Game Festival spurte vi Molyneux hvor langt Masters of Albion er kommet, og han svarte at han har jobbet med spillet i fem år, og at teamet nå er i finpussingsfasen.

"Det vi gjør nå, er at vi bare går gjennom, vi har alle kjernemekanikkene i spillet på plass, og nå er vi virkelig i gang med å finpusse, og det er en utrolig viktig fase", sa han. "Spesielt i dagens verden, fordi du vet at hvert spill, hver opplevelse må være den mest polerte tingen som noensinne er mottatt. Så jeg spiller spillet hver eneste dag, og jeg synes det ser fantastisk ut, men jeg er sikker på at verden vil dømme det selv."

Molyneux snakket også om å samle bandet fra Fable og Black and White for å jobbe med dette nye spillet. "Så vi har samlet mange av de som var med på Fable, Black and White og Dungeon Keeper for å jobbe sammen igjen, og det er fantastisk. Det er utrolig å se oss, du vet, vi begynner å bli gamle nå, men det er utrolig å føle den samme lidenskapen som vi følte den gangen."

Sjekk ut hele samtalen med Peter Molyneux nedenfor, der han også går i detalj om hvordan han tror moderne spill kan snu skuta :