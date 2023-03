Peter Pan & Wendy-trailer bekrefter april-premiere på Disney+

Vi har sett live action-tilpasninger av The Lion King, The Jungle Book, Beauty and the Beast, Aladdin, Dumbo og så mange andre elskede animasjonsfilmer fra Disney gjennom årene, og flere kommer. Den neste vil imidlertid ikke få det største rampelyset.

Disney har nå gitt oss den første traileren for Peter Pan & Wendy, og den avslører at live-action-nytolkningen av Peter Pan fra 1953 kommer til Disney+ 28. april. Vi får også vår første titt på Alexander Molonys Peter, Ever Andersons Wendy, Jude Laws Captain Hook og Yara Shahidis Tinker Bell i både noen kjente og ganske mange nye øyeblikk.