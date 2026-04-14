Peter Parker ansiktsmodell avslører at han jobber med det som ser ut som et nytt Spider-Man-spill

Ben Jordan, ansiktsmodellen for Peter Parker i Marvel's Spider-Man og Marvel's Spider-Man 2 (i hvert fall siden Insomniac erstattet John Bubniak), ser ut til å være tilbake i studio. I morges la Jordan ut et bilde på sin Instagram-story som har fått mange til å snakke.

Som du kan se på bildet nedenfor og i Reddit-innlegget som fanget det opp her, er Jordan klar for ansiktsskanning og inntar den ikoniske posituren med nettfotograferingshånden. Bildeteksten til Instagram-historien hans er også "IYKYK" eller hvis du vet, du vet, med en edderkopp-emoji. Han legger ikke skjul på hva han jobber med, selv om det ser ut til at historien har blitt tatt ned siden.

Insomniac jobber med mer Marvel's Spider-Man. Akkurat nå er prioriteten Marvel's Wolverine, som slippes senere i år, men det forventes en tredje oppføring i Marvel's Spider-Man-serien, og det samme er et solo Venom-spill. Det er mulig Jordan kan være tilbake i studioet av flere grunner, men det ser ut til at uansett hva han jobber med, bringer Insomniac Spidey tilbake på et eller annet tidspunkt i fremtiden.