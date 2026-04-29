PewDiePie stenger døren til familielivet i Japan på YouTube

En av verdens første virkelig store spillstrømmere, den svenske stjernen Felix "PewDiePie" Kjellberg, har for lengst trappet ned, stiftet familie og flyttet til Japan. Der har vi kunnet følge livet deres gjennom en vlog-serie som har vært svært populær.

Nå ser det imidlertid ut til at dette nærmer seg slutten, ettersom han skriver i nyhetsbrevet sitt (via Reddit) at sønnen Björn fyller tre år i juli og langsomt begynner å bli mer bevisst på verden rundt seg. Kjellberg ønsker at han skal vokse opp borte fra internett og slippe å bli gjenkjent overalt, men han legger til at Björn kan bli med igjen når han er gammel nok til å ta egne valg. Han utelukker heller ikke at familien fortsatt kan komme til å legge ut noe på sosiale medier fra tid til annen.

Det er verdt å merke seg at dette kun ser ut til å gjelde vloggene, så vi kommer nok fortsatt til å se flere PewDiePie-videoer, men med et annet fokus enn familien. Likevel føles det mer og mer som om han trapper ned, og her på Gamereactor vil vi gjerne benytte anledningen til å takke denne pioneren for all underholdningen han har gitt oss gjennom årene.