PewDiePie tar en lang pause fra YouTube

HQ

Selv om vi ikke har hørt like mye fra og om ham i det siste er Felix "PewDiePie" Kjellberg fortsatt en av de største streamerne på YouTube, men nå er det på tide for ham å ta en pause igjen.

Og grunnen til dette er ganske enkel oglogisk, for PewDiePie skal nemlig bli forelder sammen med kona Marzia. Han sier ikke hvor lenge han blir borte, noe som sannsynligvis er en klok avgjørelse i et tilfelle som dette:

"Ville bare si at det begynner å nærme seg nå. Veldig nærme å bli pappa. Jeg er veldig, veldig, veldig, veldig spent. Jeg vet ikke hvordan det kommer til å bli. Jeg vet ikke om jeg får tid til å lage videoer. Kommer det til å bli kaos? Jeg vet ikke, men jeg kan tenke meg at jeg ikke kommer til å laste opp på en stund. Så jeg ville bare si takk for all støtten i disse vloggene. Vi er så glade for at dere har likt dem og at vi kan dele litt av livet vårt her, men jeg tror at vi foreløpig tar en liten pause til vi kommer tilbake igjen. Og ja, jeg ville bare gi dere beskjed. Takk skal dere ha."

Den svenske strømmeren flyttet til Japan tidligere i år, og det er sannsynligvis her babyen kommer til verden.