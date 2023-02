Peyton Reed sier at Ant-Man-filmene er ment som en trilogi

HQ

Noen av Marvel's største karakterene har overskredet naturen til en trilogi, med Captain America og Thor som to eksempler på karakterer som utvidet seg til en fjerde solofilm. Mens Ant-Man får sin tredje film om et par dager når Ant-Man and The Wasp: Quantumania har premiere, har det vært rapporter om at staten Marvel allerede konsepter en fjerde solofilm for karakteren. Regissør Peyton Reed har imidlertid et annet tankesett.

I en samtale med Lifehacker Australia bemerket Reed at han ser på Ant-Man-filmene som en trilogi, i hvert fall for hvordan denne historien har blitt formidlet.

" Jeg tror i bakhodet ditt, for en optimistisk person, er du som åh, det ville være flott å gjøre en trilogi av disse filmene. Jeg vokste opp med trilogier, Back to the Future, Star Wars, Indiana Jones-trilogien. Så for meg er det som om jeg behandlet dette som en treakters struktur av denne historien.

Reed fortsatte med å legge til at det var satt opp poeng og ting i den første og andre filmen, og at Quantumania fungerer som en "trilogi capper", en som ser ut til å være "den mest episke, men også den mest intime, som omhandler ting i stor skala, men virkelig styrker og utvider disse familiedynamikkene og karakteren."

I forkant av Quantumanias utgivelse, ville du være spent på å se Paul Rudd tilbake som Ant-Man for en fjerde soloutflukt?

Få med deg vår anmeldelse av Ant-Man and The Wasp: Quantumania her.