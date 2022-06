PGA Tour 2K med nytt spill

HQ

Da 2K kjøpte HB Studios og endret The Golf Club sitt navn til PGA Tour 2K21, tok salget enorme steg med utgaven som kom i august 2020. Siden den gang har det vært meget stille fra den leiren, og flere av spillerne har vært sultne på en ny utgave i serien.

Spekulasjonene har vært mange, og spillere har vært meget frustrerte på grunn av manglende informasjon. Nå har vi endelig fått vite litt mer, og det på grunn av det som vel må regnes å være en forsnakkelse fra en av kommentatorene, Luke Elvy, på en podcast hos canadiske Sportsnet.

I slutten av episoden sier Elvy blant annet følgende:

"... I'm still the voice of the PGA Tour video game that comes out in August."

Med andre ord kan vi langt på vei bekrefte at neste versjon av spillserien, høyst trolig kalt PGA Tour 2K23, blir å finne tilgjengelig i august. Skal vi ta en råsjans på å tippe dato vil jeg tørre å si rundt den 20. august da det står i stil med tidligere utgivelsesdatoer i serien.

Jeg vet jeg gleder meg til en ny versjon, gjør du?