PGA Tour 2K23 slippes i oktober

Da 2K Games og HB Studios annonserte at de ville annonsere noe angående PGA Tour 2K23 den 22. august sendte Daniel meg en ekstremt forhåpningsfull melding om at de faktisk ville lansere spillet eller gjøre noe annet stort den dagen. Vel, det viser seg at mine langt lavere forventninger var godt begrunnet.

Nå som dagen er her viser det seg at utviklerne bare ville avsløre at PGA Tour 2K23 lanseres den 11. oktober og 14. oktober. Jeg skriver to datoer siden de som kjøper Deluxe- eller Tiger Woods-utgavene av spillet får det tre dager før alle andre. Utenom det får vi vite at spillet vil ha 20 lisensierte baner, 14 av verdens beste golfere og selvsagt baneskaperen, mens nærmere informasjon om disse og gameplay avsløres de kommende ukene.