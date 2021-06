Phantasy Star Online 2: New Genesis ute nå på PC og Xbox

I dag er en god dag å begynne å spille Phantasy Star Online 2 da SEGA nå har sluppet Phantasy Star Online 2: New Genesis på PC og Xbox. Det inneholder en ny verden å besøke med større områder og et nytt våpensystem som lar deg kombinere to våpentyper for å gjøre byttingen mellom dem enda smidigere. Det finnes også nye ferdigheter og reelt forbedrede verktøy for å skape din karakter.

Det du kommer til å merke først er nok det faktum at grafikken har blitt gjort om på fra bunnen av. Dette innebærer høyere oppløsninger, flere detaljer, penere områder, forbedret lyssetting, nye effekter osv osv.

Om du har spilt Phantasy Star Online 2 kan du enkelt hoppe inn i New Genesis ettersom du kan flytte mellom de to spillene, og det er fortsatt gratis å spille.