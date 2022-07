Phantasy Star Online 2 slippes på PlayStation 4 neste måned

HQ

Phantasy Star Online 2 ble lansert for ti år siden i Japan, men av en eller annen grunn ble det værende i Asia frem til 2020, da det endelig kom til PC og Xbox i vesten. PlayStation-spillere har imidlertid fortsatt ikke hatt muligheten til å bli med på moroa - men det endrer seg snart.

Den offisielle Twitter-kontoen for serien avslører nemlig at PlayStation 4-spillere vil kunne bryne seg på Phantasy Star Online 2 og den frittstående utvidelsen Phantasy Star Online 2: New Genesis fra 2021 i slutten av august. Ettersom det har vært ute ganske lenge ellers, kan du se frem til et spill som virkelig er proppfyllt med innhold, samt finjusterte kamper.

Phantasy Star Online-serien startet faktisk på Dreamcast for 22 år siden, og var en pioner for japanske onlinerollespill. Har du noen minner fra Phantasy Star Online og kommer du til å spille oppfølgeren på PlayStation 4?