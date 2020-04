Phantasy Star Online 2 ute nå på Xbox One

I vesten har vi ventet nesten et helt tiår på dette, men i går skjedde det endelig: Phantasy Star Online 2 er nå offisielt ute på Xbox One. Dette er den første versjonen av spillet som har blitt sluppet utenfor Japan. Sega har også avslørt at Phantasy Star Online 2 vil slippes på Windows 10 neste måned, så PC-spillere også kan bli med på moroa.

Hvis du synes det høres for godt ut til å være sant, så er det på en måte det - det er en liten hake. Spillet har kun blitt sluppet i Nord-Amerika. Men det er ingenting som stopper deg fra å spille det i Europa, og den enkleste måten å gjøre det på er å surfe over til Xbox.com og laste det ned på din konsoll, eller bytte region til USA på konsollen, laste ned spillet, for så å bytte tilbake. Det er forresten gratis å spille.

Spillet vil by på daglige innloggingsbonuser og andre events frem til den 28. april.