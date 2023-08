Phantom Blade: Zero får en demo i 2024

HQ

Phantom Blade: Zero vil få en 30 minutter lang spillbar demo i 2024, noe spillets regissør har bekreftet.

Phantom Blade: Zero, som nylig ble vist frem på årets PlayStation Showcase, ser ut til å hente mye fra Sekiro: Shadows Die Twice, men det vil ikke være for vanskelig, slik at spillerne kan føle seg like kule som kampene ser ut til å være når de tar ned fiendene.

Spillet kommer heller ikke til å inneholde mikrotransaksjoner, og det vil ha en utfyllende enspillerhistorie og flerspillerfunksjoner. Det ser ut til å bli en "sleeper hit" for PS5, og forhåpentligvis får vi vite mer om dette spillet.