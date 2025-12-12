Phantom Blade: Zero får endelig en utgivelsesdato

HQ

Selv om det ikke på langt nær er så revolusjonerende som den første "gameplay-traileren" antydet, virker S-Games kommende actionspill fortsatt ekspansivt i omfang og detaljert. Spillet har vært under utvikling i lang tid, men endelig har det fått en konkret lanseringsdato takket være en ny trailer som ble vist på The Game Awards.

Traileren bekreftet at spillet vil lanseres på PS5 og PC den 9. september 2026, så det er fortsatt litt langt frem i tid.

Den legger også stor vekt på mellomsekvenser og historie, og du kan se den nedenfor.