Phantom Blade Zero, «Ocarina of Time»-remake, «Call of Duty» og flere andre spill som topper ønskelistene for utgivelser i 2026

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Selv om mange av oss har Grand Theft Auto VI øverst på ønskelisten, viser data fra antall visninger av trailere, antall artikler og ønskelister at mange spillere har andre titler de gleder seg til.

I en ny sammenstilling av data fra The Game Business ser vi de andre store vinnerne i 2026 utenom Grand Theft Auto VI, og noen av dem kan kanskje overraske deg. Når vi ser på spillene ut fra antall visninger av trailere og antall artikler, ser vi at Nintendos The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake topper listene. Like bak med sine 152 millioner visninger av trailere kommer Marvels Wolverine, som kan skilte med 128 millioner visninger av sine trailere.

Insomniacs neste superheltespill ligger også øverst på IGNs ønskeliste, men når vi ser på det totale antallet videovisninger for spill i år, er det en annen megaserie som troner på toppen. Call of Duty: Modern Warfare 4 har hentet inn 694 millioner visninger, men igjen kommer Marvels Wolverine på andreplass.

Hvis vi vil se på et sted der Wolverine ikke kan konkurrere, er Steam plattformen å gå til. Der, uten konsolleksklusive titler som forvirrer bildet, ser vi at ønskelistelistene set Phantom Blade Zero t på toppen, med The Blood of Dawnwalker like bak. Onimusha: Way of the Sword og Warhammer 40,000: Dawn of War IV inntar tredje- og fjerdeplassen, mens Control: Resonant fullfører topp 5.

Hvilket spill gleder du deg mest til i år?