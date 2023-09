Phantom Liberty blir den første og siste utvidelsen på Cyberpunk 2077 fordi spillmotoren er for gammel.

HQ

Vi vet alle hvor ødelagt og ufullstendig Cyberpunk 2077 var da det først ble lansert, noe som i stor grad skyldes den nå gamle, proprietære spillmotoren "Red Engine" som CD Projekt Red lenge jobbet med (og baserte The Witcher-spillene sine på). For alle fremtidige prosjekter har studioet gått videre, kjøpt en lisens for Unreal Engine 5 og vil nå aldri se seg tilbake. Dette er grunnen til at den kommende utvidelsen Phantom Liberty er den første og siste utvidelsen for Cyberpunk 2077, sier SVP for forretningsutvikling, Michał Nowakowski.

"Som vi har kunngjort for lenge siden, kommer vi ikke til å lage en andre eller tredje Cyberpunk 2077 -utvidelse. Dette er den eneste utvidelsen av spillet, og det har ingenting å gjøre med tallene og hvor fornøyde eller misfornøyde vi er med salget eller noe slikt. Det er en teknologisk avgjørelse for å være ærlig. Dette er siste gang vi jobber med REDengine, i hvert fall foreløpig, og i overskuelig fremtid jobber vi som kjent med Unreal Engine fra Epic. Dette var en av de viktigste grunnene til at vi bestemte oss for at dette var den eneste Cyberpunk-utvidelsen."

Kommer du til å spille Phantom Liberty?

Takk, VGC.