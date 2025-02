Phasmophobia vil bringe nye kart, sesongbaserte arrangementer og en stor oppdatering som vil revidere hvordan bevis blir fanget i 2025

HQ

Nå som vi er i februar, lurer du kanskje på hva Kinetic Games har i vente for sitt spøkelsesjaktfenomen Phasmophobia for resten av kalenderåret. Nå som et veikart for spillet har blitt avslørt, kan vi fortelle deg at det er mye i horisonten.

Det største nye tilskuddet kommer i form av oppdateringen kjent som Chronicle. Dette blir årets første store oppdatering, og i den ønsker Kinetic å ta sikte på dagboken og omarbeide hvordan bevis blir fanget og notert ned i spillet. Blant annet vil Photos -fanen bli erstattet med en Media -seksjon som spenner over tre kategorier: Photos, Videos og Sound Recordings. Dette skal gjøre det enda enklere å finne ut hvilket spøkelse, ghoul eller gjenferd du forsøker å drive ut.

De ytterligere endringene i Chronicle vil inkludere notering av alle splitter nye fangster i løpet av Phasmophobia -karrieren, merket som "unike", og disse belønnes med ekstra erfaring og penger på slutten av oppdraget du registrerte dem i. Chronicle vil også legge til en Sound Recorder -enhet som kan fange opp overnaturlig lyd, noe som også skal hjelpe deg med å finne ut hvilket vesen du jakter på.

Ellers vil resten av 2025 inkludere en annen stor oppdatering som vil overhale spillerens karakter, og også tillegg av tre kart til; Bleasdale Farmhouse, Grafton Farmhouse, og et "New Small Map". Det kommer til og med tre sesongbaserte arrangementer i år, ett til påske, ett til Halloween og ett til høytiden.

Men dette var ikke alt som veikartet bekreftet. Vi hadde også en teaser av hva Kinetic har planlagt for 2026, med dette uttalt å tilby omarbeiding av huskart, tilleggskart og "Horror 2.0", hva dette til slutt ender opp med å være ...

Mens du kan sjekke ut hele veikartet nedenfor, har Kinetic også avslørt at Phasmophobia allerede har flyttet to millioner enheter på konsoller, noe som betyr at spillet har overgått 22 millioner salg på alle plattformer siden utgivelsen.