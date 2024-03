Phil Spencer antyder en bærbar Xbox tydeligere enn noen gang før

HQ

De siste par månedene har vi gjentatte ganger lagt ut rykter, ganske troverdige innsidere og til og med uttalelser fra Xbox-teamledere som indikerer at Microsoft for tiden jobber med en bærbar Xbox.

Under Game Developers Conference fikk Polygon muligheten til å snakke med Microsofts spillsjef Phil Spencer, som var i et svært pratsomt humør når det gjaldt bærbare spill. Han forklarte blant annet at hans Lenovo Legion Go ikke føles som en bærbar Xbox og forklarte at han har en hel liste over ting som mangler (inkludert Xbox-menyer fra konsollen og krysslagring), la han til:

"Jeg vil kunne starte Xbox-appen i fullskjerm, men i en kompakt modus. Og all den sosiale [opplevelsen] min er der. Jeg vil at det skal føles som dashbordet på Xbox når jeg slår på TV-en. [Bortsett fra at jeg vil ha det] på disse enhetene."

Men han stoppet ikke der, og fortalte oss at Xbox-maskinvareteamet har "forskjellige maskinvareformfaktorer og ting som [de] kan gjøre", noe som antyder at de kan gjøre mer enn vanlige konsoller. Deretter fortsatte han: "Hva skal vi bygge for å finne nye spillere?"., noe som absolutt høres ut som en bærbar enhet, før han la til "Det vil la folk spille til tider de ikke kunne gå og spille?".

Spencer mener også at et av de største problemene med dagens PC-baserte bærbare enheter er Windows, og han sier selvkritisk at han åpenbart har en jobb å gjøre for å kunne kjøre alt med en kontroller:

"Det som vanligvis frustrerer meg, er mer Windows-basert enn enhetsbasert. Det er et område jeg føler et visst eierskap til. Jeg vil for eksempel kunne logge inn med en kontroller. Jeg har en liste over ting vi bør gjøre."

Det høres ut som en person som er veldig åpen og ikke benekter at det kan komme en bærbar Xbox fra Microsoft, eller tolker du disse uttalelsene annerledes?