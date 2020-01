Phil Spencer befinner seg i Japan for å snakke med lokale studioer

Phil Spencer har flere ganger sagt at Microsoft ikke er ferdige med å kjøpe nye studioer til porteføljen. Samtidig har han også flere ganger uttalt at det ville være strategisk klokt å kjøpe et japansk studio, for å sikre en fot innenfor døren på de asiatiske markedene, noe som tidligere har vært utfordrende for Microsoft.

Og det kan godt hende at det er hva han holder på med nå. Phil Spencer har nemlig avslørt via Twitter at han nå befinner seg i Japan sammen med et Xbox-team for å snakke med japanske studioer og utgivere.

"Great to be back in Japan with the team talking and listening to amazing studios and publishers about 2020 and beyond. Really strong energy and excitement here about gaming's future."

Det er ingen garanti for at det kommer noe studiokjøp ut av dette, men det ser ut til at Spencer er seriøs når det gjelder det japanske markedet, og ønsker å sikre sterkere samarbeid fremover.